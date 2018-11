Oito caçadores de animais silvestres são presos no AM Uma equipe de policiais federais prendeu em flagrante na última terça-feira, 17, oito caçadores na zona rural de Boca do Acre, no Amazonas. A ação foi realizada em conjunto com a Fundação Nacional do Índio (Funai) e resultou ainda na apreensão de oito espingardas, munições, um motor de barco, diversas armas brancas e cerca de 200 kg de carne de caça abatida de anta, porco do mato e outros animais.