Oito cursos gratuitos em São Paulo para fazer em março

São Paulo tem oportunidades de graça em todas as regiões e dos mais variados tipos. Em março, serão mais de 20 cursos e oficinas oferecidos só pela prefeitura da cidade, sem contar projetos de iniciativa independente.

Na Zona Sul, em Campo Belo, um café montado por gaúchos que se mudaram para a capital paulista tem aulas de cervejaria artesanal. No Centro, um projeto independente oferece 11 cursos diferentes de programação digital, que envolve sites para internet, modelos 3D e jogos virtuais. Na Zona Norte, o Centro Cultural da Juventude traz oficinas de teatro, dança e muito mais.

O 'Estadão' selecionou alguns dos melhores cursos que acontecem neste mês. Confira na lista abaixo.

1. Cerveja Artesanal

Às terças-feiras, o Tchê Café abre as portas para ensinar interessados em fabricar cerveja artesanal. A cada semana, os organizadores escolhem um sabor diferente para testar na bebida. A casa oferece degustação, nas quartas, das cervejas fabricadas em meses anteriores. A entrada é livre.

Onde: Avenida Washington Luís, 5628 - Campo Belo.

Telefone: (11) 5031-7537

Email: contato@tchecafe.com.br

2. Gastronomia

A partir do dia 23 de março, começa o curso profissionalizante para cozinheiros da ONG Gastromotiva. A instituição conta com a ajuda de uma rede de restaurantes parceiros, e diz que cerca de 80% dos alunos saem do curso empregados. O projeto é voltado para pessoas entre 18 e 35 anos com renda familiar de até três salários mínimos. Também há edições do curso no Rio de Janeiro e Salvador.

Inscrição: http://gastromotiva.org/inscreva-se/

Onde: Rua Aurélia, 1785 - Vila Romana

Telefone: (11) 2924-0300

Email: gastromotiva@gastromotiva.org

3. Programação Digital

Web Design, Modelagem 3D, Google AdWords, Design de Jogos e programação na plataforma Python são alguns dos cursos oferecidos na Casa Taiguara de Cultura Digital. Os projetos são para estudantes de escolas públicas entre 15 e 21 anos. Serão 16 alunos por turma, financiados com recursos do FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Os melhores alunos recebem assessoria para ingresso no mercado de trabalho.

Inscrição: Até 20 de março, comparecer à Casa Digital com cópia do RG, cópia do Comprovante de Escolaridade ou do Certificado de Conclusão do Nível Médio.

Onde: Rua Vinte e Quatro de Maio, 276, 3º andar - Próximo ao Metrô República da Linha 3-Vermelha.

Telefone: (11) 3105-7748

4. Manutenção de Bicicletas

Um espaço de colaboração e aprendizado sobre manutenção de bicicletas em dois encontros semanais. É também um espaço para empréstimo de ferramentas e materiais para uso dos ciclistas. O projeto é promovido pela Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, com entrada livre.

Onde: Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

Quando: Terças-feiras, às 19. Domingos, às 14h.

Telefone: (11)3397-4002

Email: ccsp@prefeitura.sp.gov.br

5. Desenho

Há mais de duas décadas, o Centro Cultural São Paulo oferece a oficina de Modelo Vivo, um curso de desenho que além da experiência com modelos humanos tem também intervenções de figurino e ambientação com música. A entrada é livre.

Onde: Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

Telefone: 3397-4002

Email: ccsp@prefeitura.sp.gov.br

6. Teatro

Técnicas de atuação de Teatro do Oprimido, sistematizadas pelo brasileiros Augusto Boal são o foco deste curso na Zona Norte. As atividades serão mediadas pela artista Jéssica Duran. Não é necessário inscrição; a entrada é livre.

Onde: Arena do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso - Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte

Quando: Quartas-feiras, das 18h às 21h30.

7. Balé clássico e dança contemporânea

O Centro de Referência da Dança de São Paulo, no Centro, vai oferecer cinco cursos gratuitos de dança a partir da primeira semana de março. São aulas de balé clássico para iniciantes e para profissionais, improvisação, além de dança contemporânea e danças brasileiras. A procura pelos cursos já é grande, mas há listas de espera.

Inscrição: Até sexta-feira, 6, na escola de dança.

Onde: Baixos do Viaduto do Chá, s.n., Galeria Formosa – Centro

Telefone: (11) 3214-3249

Email: centrodereferenciadadancasp@gmail.com

8. Dança de Salão

Há mais de dez anos o Centro Cultural São Paulo promove o Grande Baile, oficina de danças de casal que começou com o foco na terceira idade mas ganhou adeptos de diversas faixas etárias. Ritmos de samba e caribenhos dão o tom dos ensaios.

Onde: Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

Quando: Quartas-feiras, 12h às 14h.

Telefone: (11) 3397-4002

Email: ccsp@prefeitura.sp.gov.br