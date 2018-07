Oito estacionamentos irregulares são interditados no Rio A Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) do Rio de Janeiro interditou oito estacionamentos irregulares ao redor do Estádio do Engenhão, durante a partida Fluminense e América-MG, neste sábado, 12. Os estabelecimentos funcionavam sem alvará para a atividade específica.