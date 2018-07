Oito estações da CPTM são tombadas em São Paulo

As estações são as de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Caieiras, Jundiaí, Franco da Rocha, Perus, Jaraguá e Várzea Paulista. A CPTM contabiliza 11 estações tombadas que ainda estão em operação. As estações Luz, Brás e Júlio Prestes se tornaram patrimônio histórico entre 1970 e 1980.

A antiga estação de Santos, conhecida como estação do Valongo, já é patrimônio histórico do Estado, mas hoje pertence à prefeitura local. O Condephaat informou que a resolução de tombamento incorporou dois armazéns, os primeiros de importação e exportação de São Paulo.