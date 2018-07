Oito Estados e municípios já têm regras para venda Publicação de 2007 do Ministério da Saúde apontou que pelo menos oito Estados e municípios já adotavam regulamentações para a comercialização de alimentos nas cantinas das escolas, com diferentes abrangências e restrições. No Estado de São Paulo, uma portaria de 2005 da Secretaria da Educação prevê que as cantinas, administradas pelas Associações de Pais e Mestres, devem ofertar frutas, legumes e verduras, mas também sanduíches - o que abre possibilidade para hambúrgueres -, além de pães, bolos, tortas e doces assados ou naturais e salgados assados, "entre outros produtos similares". A medida é considerada insuficiente por especialistas, por ser uma portaria, que facilmente pode ser revogada.