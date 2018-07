Oito ficam feridos em acidente na BR-101, em Sergipe Oito pessoas ficaram feridas, entre elas três gravemente, em um acidente na Rodovia BR-101, em Cristinópolis (SE) na madrugada de hoje. Um caminhão seguia pela rodovia quando seu condutor perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão, na altura do km 195, colidindo de fronte com um ônibus que seguia de São Paulo para Currais Novos (RN).