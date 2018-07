Oito homens armados invadem edifício no centro do Rio Oito homens armados invadiram no início da manhã de hoje um prédio comercial na Rua do Passeio, no centro do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, uma mulher foi feita refém, mas conseguiu fugir. A polícia foi chamada e homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) cercaram o edifício, de número 70.