Oito integrantes do Comando Vermelho são presos no RJ O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e a Polícia Militar realizam hoje uma operação para prender dez integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo o MP-RJ, o grupo atuava no Morro do Perpétuo, em Teresópolis. Até o momento, oito pessoas foram presas na ação, que recebeu o nome de Operação Invasor.