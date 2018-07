Oito mil confirmam presença em Toplessaço, no Rio Oito mil pessoas confirmaram presença no Toplessaço, evento organizado pelo Facebook para este sábado, o primeiro do verão, na Praia de Ipanema, zona sul do Rio. O topless coletivo está marcado para começar às 10h no trecho da praia que fica em frente à Rua Joana Angélica.