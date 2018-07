Oito morrem em acidentes rodoviários no RS Dois acidentes semelhantes, ocorridos em regiões diferentes, mataram oito pessoas no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No início da tarde, três ocupantes de um automóvel Uno que bateu em um caminhão carregado com bovinos morreram em São Francisco de Assis, no oeste do Estado. As vítimas foram um homem de 63 anos e duas mulheres, de 76 e 55 anos.