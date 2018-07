Oito ônibus são queimados no interior de São Paulo Oito ônibus foram incendiados na região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo. Seis foram queimados no município de Cosmópolis e dois no bairro Jardim Aurélia, em Campinas, entre a noite desta sexta-feira e a manhã deste sábado. Em ambas as ocorrências os coletivos estavam estacionados e a Polícia Militar foi acionada quando as chamas já estavam em estágio avançado. De acordo com a PM, ainda não é possível afirmar se existe ou não relação entre os dois casos.