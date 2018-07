Oito pessoas morrem em acidente em rodovia estadual de São Paulo

SÃO PAULO - Seis boias frias morreram por volta das 6h15 da manhã desta quarta-feira, 14, quando o ônibus em que estavam colidiu com uma carreta no km 354 da estrada estadual Jurandir Siciliano, em São Paulo perto da fronteira com o Paraná.

O motorista do ônibus e da carreta também morreram. Foram seis mortes no local e mais duas no hospital, relatou a Polícia Militar de Itaporanga, cidade próxima ao local do acidente. O ônibus ia da cidade de Coronel Macedo para Itaporanga e a carreta seguia no sentido contrário. Havia neblina na hora do acidente.

No ônibus viajavam 32 boias frias, destes 21 ficaram feridos. Os feridos foram para hospitais em Taquarituba, Itaí e Botucatu, municípios vizinhos. Em um primeiro momento, todos foram levados para o Hospital Maternidade Nossa Senhora das Graças, em Itaporanga. Os boias frias eram de Itaberá e iam trabalhar em Itaporanga.