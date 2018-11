Oito pessoas morrem em acidente no Pará Oito pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida na altura do quilômetro 14 da rodovia PA-124, estrada que faz ligação entre as cidades de Capanema e Santa Luzia, no nordeste do estado do Pará. O acidente ocorreu por volta das 18h deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um Vectra, com placa de Ananindeua (PA), atingiu de frente um Ford EcoSport, de Marituba, num trecho da rodovia onde há apenas uma pista que opera em mão dupla, na cidade de Nova Timboteua, a 130 quilômetros de Belém.Com o choque, o Vectra, que era ocupado por cinco pessoas, entre elas uma criança, todas de uma mesma família e moradores do bairro do Coqueiro, em Belém, pegou fogo e ficou totalmente destruído. As vítimas, carbonizadas, não tiveram os nomes ainda divulgados pela polícia. No EcoSport, ocupado por quatro pessoas, todas de uma tradicional família da cidade de Bonito(PA), morreram Carime Soraia Assaiad, Jocilene Oles, e Hélio Campos Tavares; a quarta vítima, ainda não identificada, segue internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Belém.