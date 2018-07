Oito presos fogem da cadeia pública de Miracatu, diz PM A Polícia Militar fez a contagem dos detentos e constatou que oito - e não seis, como informado mais cedo - fugiram na manhã de hoje da Cadeia Pública de Miracatu, a 138 quilômetros da cidade de São Paulo. Os presos renderam o carcereiro na hora em que ele ia soltar os encarregados da limpeza do local. Tanto o carcereiro como o investigador de plantão foram feridos levemente, mas conseguiram chamar outro investigador que saía do plantão e evitaram uma fuga em massa, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada e busca os foragidos. No final do mês passado, a polícia conseguiu recapturar dez presos que haviam fugido da mesma cadeia através de um túnel.