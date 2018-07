Oito quadros de Alfredo Volpi são roubados em SP

De acordo com a Polícia Civil, imagens do circuito interno de televisão mostram dois homens entrando na residência acompanhados de um funcionário sequestrado. Os ladrões chegaram no local do assalto em dois veículos, no carro da vítima e em uma caminhonete.

De acordo com as imagens, os homens colocam os oito quadros na caçamba da caminhonete. A Polícia Civil informa que não vai divulgar o endereço da residência e o nome do proprietário dos quadros.