Oito são condenados por extorsão a produtores

Os acusados também participaram da aplicação irregular de recursos do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Ao todo, os crimes atingiram recursos federais que totalizam R$ 1,3 milhão.

O golpe foi idealizado por Iranildes Lopes da Silva, condenado a seis anos e seis meses de reclusão em regime fechado, pelos crimes de estelionato e extorsão. Com a ajuda do presidente da Associação dos Agricultores Familiares de Taquarivaí, Joaquim Dias da Silva, ele convenceu muitos dos assentados na fazenda a vender seus lotes. Prometeu pagar R$ 3 mil a cada família, além de assumir as dívidas existentes com o Banco do Brasil.