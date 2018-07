Oito são denunciados por furto de R$ 180 mi do BB Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal em Goiás pelo envolvimento no furto de R$ 180 milhões da agência Rio Quente do Banco do Brasil, em Goiás, por meio eletrônico, espalhando o dinheiro em contas espalhadas por sete Estados brasileiros.