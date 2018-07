Oito são detidos por vandalismo durante festa na Mooca Oito estudantes foram detidos no início da noite desta sexta-feira, no Alto da Mooca, em São Paulo, acusados de gerar tumulto e cometer atos de vandalismo. Os jovens participavam de um baile funk na Rua Visconde de Souza Fontes, marcado pelo Facebook, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).