Oito são presos em caso de morte de jornalista no MA

Policiais desencadearam na madrugada a operação Detonando, com o objetivo de cumprir oito mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, no interior do Estado, em São Luís e no Pará, segundo a polícia.

Um dos suspeitos de participar do assassinato do jornalista foi morto na noite de segunda-feira. Valdênio José da Silva estava em casa ao lado da mulher quando um homem efetuou cinco disparos por uma janela entreaberta da residência.

Décio Sá foi morto com cinco tiros em um bar na Avenida Litorânea, em São Luís. De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram em uma motocicleta, executaram o jornalista e fugiram do local.