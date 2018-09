Oito são presos por fraude contra seguradora no Rio Oito pessoas foram presas na manhã de hoje no Rio acusadas de praticar o chamado "tombo de seguradora", que consiste em fraudar seguradoras de veículos com falsos avisos de roubos de carros. A quadrilha adquiria carros de luxo e blindados para facilitar o reembolso do seguro de um roubo forjado. Segundo o delegado Flávio Brito, titular da 60ª DP (Campos Elíseos), entre os presos estão um oficial de Justiça, uma técnica judiciária e uma policial civil. Estão sendo cumpridos durante a Operação Seguro Blindado oito mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Já foram apreendidos oito veículos, segundo o delegado, cujos valores chegam a cerca de R$ 2 milhões.