Oito seguem dentro de mina em SC após explosão Duas pessoas estavam desaparecidas, 25 haviam sido resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e outras 8 seguiam isoladas e em contato via rádio com as equipes de resgate, por volta das 8 horas de hoje, após a explosão em uma mina da empresa de mineração Catarinense, na cidade Lauro Müller, no sul do Estado de Santa Catarina. O acidente ocorreu minutos antes da troca de turno dos operários. Como os túneis são bem longos, de 5 a 6 quilômetros de extensão, o contato entre bombeiros e as vítimas presas nas cavidades é facilitado. Os 27 feridos resgatados foram encaminhados aos hospitais da região de Criciúma, informou um policial militar envolvido na operação de salvamento e que preferiu não se identificar.