Óleo compromete abastecimento de água em Cascavel

Parte do óleo que era transportado pelo veículo atingiu o rio Cascavel, responsável por cerca de 80% do abastecimento da área urbana da cidade. Com o acidente, a captação de água conta com outros dois rios, Saltinho e Peroba, mas, como são menores, a água será insuficiente para abastecer toda a cidade. Vários hospitais e postos de saúde estão sendo abastecidos com caminhões-pipa.

A produção de água foi reduzida em mais de 40%, ocasionando desabastecimento em bairros da região norte da cidade. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Defesa Civil pedem à população que só utilize água para alimentação e higiene pessoal.

A Sanepar já prevê um provável rodízio no abastecimento a partir de segunda-feira (21). A água vai ser distribuída em horários alternados nas regiões da cidade. O monitoramento da água do rio Cascavel é feito pela Sanepar.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros montaram barreiras de contenção ao longo dos 14 quilômetros do rio e estão providenciando a limpeza das margens para retirada do óleo.