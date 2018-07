Óleo da CSN vaza e atinge Rio Paraíba do Sul Uma equipe de técnicos da Gerência de Qualidade da Água do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro vai ser deslocada hoje para o Rio Paraíba do Sul, no sul fluminense, onde foi detectado ontem um vazamento de óleo de uma tubulação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A captação da água do rio por enquanto está mantida e não há ainda sinais de contaminação grave, mas, segundo o Inea, a CSN será multada por não ter avisado de imediato as autoridades ambientais sobre o acidente.