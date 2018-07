Óleo diesel atinge rio em Lages-SC após vazamento

O motivo do acidente ainda é desconhecido. Segundo a Polícia Militar Ambiental, há equipes monitorando o rio e analisando a mortandade dos peixes. O abastecimento da cidade, porém, não será prejudicado, uma vez que o vazamento aconteceu a cerca de 5 km do ponto onde a água é coletada. Funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também estão no local. De acordo com a ALL, a empresa tomou todas as medidas de precaução, alertou os órgãos ambientais responsáveis e está apurando as possíveis causas do vazamento.