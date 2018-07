Óleo e Gás, ex-OGX, diz ter 118 mi barris recuperáveis de óleo no Ceará A petroleira Óleo e Gás, ex-OGX, e seus parceiros têm 277 milhões de barris de petróleo em volumes recuperáveis na Bacia do Ceará, incluindo 118 milhões da fatia da empresa de Eike Batista, disse um executivo da companhia nesta terça-feira em encontro com investidores e analistas, no Rio da Janeiro.