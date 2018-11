Óleo residual ainda vaza no Campo de Frade Um mês e uma semana após o acidente no Campo de Frade, ainda há vazamento de "óleo residual" na Bacia de Campos, no Rio. Em audiência pública na Câmara Municipal de Macaé, anteontem, o superintendente de Meio Ambiente da Chevron, Luiz Pimenta, não soube dizer quando não haverá mais vazamento, mas informou que o volume é "cada vez menor".