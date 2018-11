Óleo vaza de navio na Ilha Grande Pelo menos 10 mil litros de óleo vazaram há dois dias do navio Cidade de São Paulo, na Baía da Ilha Grande, litoral sul do Estado do Rio. Segundo a presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Marilene Ramos, o vazamento já está controlado. Operada pela empresa Modec, a embarcação é uma plataforma flutuante que atua na bacia petrolífera de Campos (Norte Fluminense).