Óleo vaza em terminal marítimo do RS

O vazamento ocorreu durante operação de descarregamento de um navio, segundo a empresa, e ainda não foi possível quantificar o volume de óleo derramado. As causas do incidente estão sendo investigadas, disse a companhia em nota.

Os órgãos ambientais, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Capitania dos Portos foram comunicados, e o Centro de Defesa Ambiental (CDA) foi acionado para iniciar os trabalhos de contenção e remoção do produto.

O órgão ambiental do Rio Grande do Sul, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), informou que enviou uma equipe ao local para estudar o derramamento. Mas ainda não há mais detalhes sobre o tamanho do vazamento ou se a mancha de óleo estaria indo em direção às praias.

O centro de Emergência da Fepam disse que só seriam dadas mais informações após um sobrevoo à região e reuniões junto à Transpetro.

(Reportagem de Leila Coimbra)