Oleoduto canadense tem trajeto vetado O Departamento de Estado dos EUA negou ontem à empresa TransCanada permissão para o trajeto do oleoduto Keystone XL, que abasteceria refinarias do Texas com petróleo canadense. O oleoduto passaria pelo mais importante aquífero dos EUA, o Ogallala, que abastece cidades e irriga cultivos. A decisão não alcança o mérito sobre a construção ou não do oleoduto.