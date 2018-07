'Olhar Estadão' estreia neste sábado em parceria com 'The New York Times'

Os leitores do jornal O Estado de S.Paulo no tablet terão à disposição, a partir deste sábado, 12, o Olhar Estadão. Trata-se de uma edição concebida exclusivamente para dispositivos móveis com as principais fotos da semana, feita em parceria com o "New York Times News Service & Sindicate". É o primeiro acordo entre o serviço de conteúdo do jornal norte-americano e um jornal brasileiro para um produto tablet.

O Olhar Estadão trará cinco imagens da semana e o ensaio fotográfico publicado no caderno Aliás aos domingos, sempre acompanhado de uma entrevista com o fotógrafo. Três galerias com fotografias inéditas do "New York Times" também vão compor o produto. São fotos dos principais acontecimentos do mundo, além de cliques de moda, viagem, tendências, da "National Geographic" e do acervo do jornal.

Completa o Olhar Estadão um concurso fotográfico no Instagram. Toda semana, o Estadão propõe um tema para que os usuários da rede social de fotografia possam fazer os seus cliques. As quatro imagens mais curtidas e uma escolhida pela editoria de Fotografia do Estadão vão para o produto. Hoje, o tema é Copa do Mundo. Para a semana que vem, os leitores que quiserem participar do concurso devem fazer cliques sobre o inverno. As fotos devem ser postadas com a hashtag #olharestadao.

"Estadão e The New York Times produziram em suas vidas mais que centenárias imagens que ficaram na história. Unem-se agora e utilizam a melhor plataforma possível para apresentar semanalmente algo do que de melhor se produz no Brasil e no mundo", diz Roberto Gazzi, diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado.

O Olhar Estadão, que substitui o Estadão Fotos, está disponível em versões para Ipad e para dispositivos móveis que utilizam o sistema operacional Android. Ele é gratuito para assinantes do Estadão e pode ser adquirido por US$ 1,99 por não-assinantes. O download está liberado todo sábabo, às 17h.