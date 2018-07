Olimpíada de Londres terá órgão para investigar apostas e manipulação de resultados

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Londres vão montar uma unidade de inteligência dedicada a investigar grupos de apostadores, informou neste domingo uma autoridade do governo britânico.

O grupo de especialistas vai monitorar padrões de apostas suspeitos e ficar atento para possíveis propinas pagas a atletas, como forma de manipular resultados.

A informação é do ministro britânico para Olimpíadas, Hugh Robertson, em entrevista publicada neste domingo pelo jornal The Sunday Times.

"Não se pode subestimar a ameaça que isso apresenta, porque no momento em que os espectadores começam a sentir que o que estão vendo não é uma disputa de verdade, aí é que os espectadores param de comparecer e tudo desmorona", disse o ministro.

"Em algum momento nos próximos dois ou três anos, nós teremos um novo tipo de escândalo de apostas em algum esporte. Eu só espero que não seja nas Olimpíadas."

Dados compartilhados

Robertson disse que no Ocidente há mecanismos eficientes para prevenir contra a combinação ilegal de resultados, mas criticou as leis em países do Oriente.

"Nós temos um sistema de compartilhamento de informações muito sofisticado, então assim que aparece um pico em um tipo de aposta, isso é registrado e investigado", disse Robertson em outra entrevista à BBC.

"Nós estamos razoavelmente confiantes de que podemos policiar a parte britânica. O elemento mais difícil é como policiar sindicatos ilegais provavelmente operando muito longe daqui."

O departamento de Cultura, Mídia e Esportes do governo britânico disse que a nova unidade de investigação vai funcionar já em tempo para os Jogos de 2012.

"Ele [o sistema] conseguirá obter e se basear em informações e inteligência de diversas fontes, incluindo a Comissão de Apostas, a comissão olímpica nacional e a Interpol sobre padrões de aposta suspeitos", disse um porta-voz do departamento.

O governo estuda mudar uma lei de 2005 sobre apostas para permitir que a polícia e diferentes agências compartilhem informações.

Também será criado um e-mail para receber denúncias do público.

O escândalo mais recente de manipulação de resultados aconteceu no críquete. Em novembro, três jogadores da seleção do Paquistão foram condenados por agirem sob ordens de apostadores durante uma partida contra a Inglaterra, em 2010. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.