Olinda e Recife têm festa garantida até domingo

A troça foi criada pelo garçom Isaías Pereira da Silva, o Batata, para poder brincar o carnaval - ele trabalhava nos dias da folia. O bacalhau estreou pequeno, como uma brincadeira de amigos, e levava os ingredientes de uma bacalhoada como estandarte. A agremiação, que sai ao som de orquestra de frevo, inspirou outras e mantém-se mesmo após a morte de Batata, em 1993. Em 2007, o bacalhau foi tema de uma ala da Imperatriz Leopoldinense, no Rio.

No Recife, o bloco Os Irresponsáveis iniciou à tarde seu desfile nos bairros de Água Fria e Arruda, na zona norte, acompanhado de cinco trios elétricos e orquestra de frevo. Antes, no fim da manhã, o Bacalhau do Mercado da Boa Vista saiu no centro da cidade, como faz desde 2004.

O carnaval só se encerra de vez no domingo, com o Camburão, que desfila na Praia de Boa Viagem e é formado por policiais que trabalharam durante os dias de folia. No sábado, em Olinda, os blocos de pau e corda - chamados de blocos líricos - voltam a se encontrar em homenagem ao Bloco das Flores, que completou 90 anos de fundação.