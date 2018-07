Olivetto diz que ser tema de enredo é para aposentado

Ele saiu no último carro da agremiação, que exaltava as conquistas de Olivetto e do Corinthians. "Fiquei com um pouco de medo por causa da altura do carro", disse o publicitário, que há alguns anos desfilou no Rio de Janeiro, mas no chão. "Tomei coragem porque é tudo muito bonito."

Perguntado sobe as chances da escola de ser campeã, Olivetto, que é corintiano, exaltou a paixão pelo clube dizendo que tudo que está ligado ao time representa vitória, independentemente do resultado. "Tudo que envolve o Corinthians sempre já ganhou, o mais importante é ser corintiano."