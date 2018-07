OMC pede que G-20 evite ampliar protecionismo

Alguns países do G-20, em contradição com suas promessas feitas nos encontros de Londres e Pittsburgh no último ano, implementaram novas medidas para restringir o comércio, mas seu alcance tem sido limitado e o grupo continua evitando um aumento do protecionismo, disse a entidade em relatório, cuja cópia foi obtida pela "Reuters".

O documento pede aos líderes do G-20 que reforcem a recuperação da crise, reafirmando seu comprometimento em abrir mercados e tornando real seus pedidos para uma conclusão da rodada de Doha. "Os números que divulgamos hoje (ontem) mostram que os governos do G20 têm, em geral, conseguido conter o protecionismo. Está claro que para termos uma recuperação econômica sustentável, temos que manter os mercados abertos", disse o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, à "Reuters".

A maior parte dos países do G-20 está conseguindo lidar com o processo político de manter as pressões do protecionismo sob controle, acrescentou o relatório.

IMPACTO

O relatório estima que as novas medidas de restrições de importação tomadas pelos governos do G-20 entre setembro e meados de fevereiro afetaram cerca de 0,7 % das importações do grupo, ou 0,4 % das importações totais do mundo.

Este resultado é praticamente metade do impacto das medidas de restrições do grupo entre outubro de 2008 e outubro de 2009.REUTERS