Omissão de socorro em hospital é gravada Um caso de omissão de socorro na emergência do Hospital Estadual de Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista, foi registrado em vídeo e exibido ontem em reportagens da Rede Globo. As imagens mostram um funcionário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cuja pessoa que socorreu, um homem de 80 anos, não pôde passar da porta do hospital, cobrando explicações de um médico, que não se digna a responder.