OMS: até 2030, trânsito matará mais que aids no mundo Em pouco mais de vinte anos, acidentes de trânsito matarão mais que a aids e o vírus HIV deixará de ser a única prioridade da comunidade internacional. Um estudo apresentado hoje pela Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que as sociedades viverão uma transformação nas causas de morte até 2030. A aids, que hoje mata 2,2 milhões de pessoas por ano, continuará aumentando até 2012. Mas a partir daí, vai sofrer uma queda brusca e fará 1,2 milhão de vítimas até 2030, e não mais de 6 milhões, como se previa antes. Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, superando a aids, tuberculose, malária ou mesmo homicídios. Os dados, porém, são de 2004, último ano em que a OMS possui informações para os 193 países do planeta. Naquele ano, foram 58,8 milhões de mortes. Um quinto delas ocorreu em crianças de até cinco anos de idade. O relatório da OMS sobre as doenças no mundo é publicado apenas a cada cinco anos. Na África, metade das mortes são de jovens com menos de 16 anos. Nos países ricos, apenas 1% das mortes envolve essa parcela da população - 84% das mortes nos países ricos são de pessoas com mais de 60 anos de idade. Por ano, 10,4 milhões de crianças morrem no mundo, e metade dessas mortes ocorre na África. Na liderança absoluta das causas de morte estão os ataques cardíacos, responsáveis por 12% das vítimas, seguido por AVC, com 9,7%. Em terceiro lugar vem as doenças respiratórios, seguida por pneumonia. Para 2030, porém, a situação será diferente. A mortalidade deve cair, especialmente as causadas por doenças transmissíveis. O caso mais notório é o da aids e da malária. Em 2004, 2 milhões de pessoas morreram de aids. Neste ano, matou 200 mil a mais. O número continuará crescendo até 2,4 milhões em 2012, segundo o relatório. Mas com as campanhas, acesso a remédios e programas de ajuda, a tendência será revertida. Em 2030, a OMS estima que serão 1,2 milhão de mortos por causa da aids. A previsão anterior mostrava que 6,3 milhões de pessoas morreriam em razão da doença por ano até 2030. Hoje, a aids já não está entre as dez maiores causas de morte nos países ricos. Nos países de renda média, como o Brasil, o vírus do HIV também não faz parte da lista dos dez maiores responsáveis. Já nos países mais pobres, é a quarta maior causa. No total, portanto, a aids era a sexta maior causa de mortes no mundo em 2004. Em 2030, cairá para o décimo lugar e acidentes de carros irão superar o vírus do HIV como maior responsável por mortes. Até lá, as mortes causadas por acidentes vão aumentar de 1,3 milhão para 2,4 milhões, de acordo com a OMS. Os acidentes passarão a ser o quinta maior responsável pelas mortes, principalmente com o crescimento econômico nos países em desenvolvimento e o acesso de um número maior de pessoas a carros. Câncer Outro fator importante será o envelhecimento das populações, diante do maior desenvolvimento econômico. O número de mortes por câncer vão aumentar e as doenças não-transmissíveis serão responsável por 75% das mortes no mundo, informou o estudo da OMS. O câncer passará de 7,4 milhões de vítimas em 2004 para 11,8 milhões em 2030. As doenças cardiovasculares continuarão na liderança, passando 17 milhões de mortes em 2004 para 23,4 milhões.