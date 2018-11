O Tamiflu foi criado nos anos 90 pela Gilead, que era presidida pelo ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld. A Gilead fechou acordo de produção com a suíça Roche. Yusuf Hamied, presidente da Cipla, quer que os governos que comprem seu produto se comprometam a ajudá-lo em casos na Justiça que forem abertos pela Roche. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.