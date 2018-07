OMS decide declarar pandemia de gripe suína, diz Suécia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu declarar uma pandemia global do vírus H1N1, causador da gripe suína, informou o governo da Suécia.

Em uma reunião de emergência em Genebra, na Suíça, a OMS decidiu elevar o nível de alerta para a gripe suína de 5 para 6, o máximo na escala. A confirmação da decisão será feita pela OMS às 13h (horário de Brasília), depois que todos os países membros forem informados.

Segundo a correspondente da BBC em Genebra, Imogen Foulkes, o vírus demonstra crescimento sustentado em pelo menos duas regiões do mundo, o que, pelas regras da OMS, determina a declaração de pandemia.

A declaração de pandemia, no entanto, não significa que a gripe suína esteja mais severa ou causando mais mortes do que antes.

Casos

A decisão da OMS foi tomada depois de um grande aumento no número de casos da doença, que foi registrada pela primeira vez em abril, no México, e já afeta 27.737 pessoas em 74 países, com 141 mortes confirmadas.

De acordo com o mais recente balanço, divulgado pela OMS na última quarta-feira, foram registrados, em apenas dois dias, 2.449 novos casos da gripe - também chamada de gripe A - no mundo, sendo 1.283 no Chile, 173 na Austrália, 33 na Argentina e 331 no Canadá.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já há 43 casos confirmados.

Essa é a primeira pandemia oficial declarada desde 1968, quando um surto de gripe causou a morte de mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo.

O desafio para a OMS agora, diz Folkes, será conter a ansiedade global que deverá ser provocada pelo anúncio de pandemia e oferecer aconselhamento aos países afetados.

Um porta-voz da OMS disse que cerca de 98% das pessoas afetadas pela gripe suína se recuperaram sem a necessidade de tratamento hospitalar.

A gripe suína foi registrada pela primeira vez em abril, no México.