Em um comunicado enviado aos seus membros, a OMS informou que o nível de alerta para a gripe suína foi elevado da fase 5 para 6, o topo da escala, já que há um surto global do vírus. O ajuste do nível de alerta foi realizado após um encontro emergencial de membros da agência de saúde da ONU com especialistas na doença. As informações são da AP.