OMS e Lula divergem quanto ao perigo da gripe suína

?Acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro. Eu penso que ela existe, é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre para outras pessoas?, disse Lula no programa Café com o Presidente. Já o porta-voz da OMS afirmou que, ?na avaliação médica, não podemos ainda baixar a guarda?. Segundo Lula, não há razões para pânico. ?Precisamos é ter cuidado, e isso o Ministério da Saúde está trabalhando.?

Lula disse que a entrada de pessoas no País está sendo fiscalizada ?e as que estão com o vírus, algumas já estão totalmente curadas, outras ainda estão em observação?. O presidente afirmou ainda que ?os cuidados do ministério vão redobrar nos próximos dias?. ?A gente vai intensificar a vigilância e, ao mesmo tempo, intensificar o tratamento das pessoas doentes.?

Para a OMS, há risco de surtos aparecerem no inverno no Hemisfério Sul. Não há garantia de que os casos continuarão suaves nem está descartada pandemia. ?Os governos precisam estar preparados, reforçar a vigilância e, com a chegada em breve do inverno no Hemisfério Sul, esperamos aumento de casos?, alertou Hartl. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.