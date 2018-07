OMS eleva gripe H1N1 à pandemia; Brasil tem 52 casos

A agência das Nações Unidas elevou seu alerta para a gripe para o nível 6, numa escala de 1 a 6, indicando que está em curso a primeira pandemia de gripe desde 1968.

"Este é um dia muito importante e desafiador para todos nós", disse a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, a jornalistas em teleconferência.

"A avaliação mundial feita no momento é que estamos assistindo a uma pandemia moderada."

Atendendo às recomendações de especialistas em gripe, a OMS reiterou o conselho a seus 193 países membros de não fecharem suas fronteiras nem imporem restrições às viagem para dificultar o deslocamento de pessoas, bens e serviços.

A passagem para o nível 6 reflete o fato de que a doença, conhecida largamente como gripe suína, está se espalhando geograficamente, mas não é indicativo de sua virulência.

De acordo com Chan, "a elevação para nível 6 de pandemia não significa que veremos um aumento no número de mortes ou casos muito graves da doença".

"Pelo contrário. Muitas pessoas estão adoecendo levemente e se recuperando sem tomar remédios, e isso é uma boa notícia", disse ela.

No Brasil, a ministra interina da Saúde, Márcia Bassit, disse que 52 casos foram confirmados, acima dos 43 informados pelo ministério na quarta-feira. Segundo Márcia, 75 por cento dos casos confirmados, ou 39, foram importados de outros países. Muitos desses pacientes já receberam alta.

"Esta nova fase de alerta não significa maior gravidade... A nossa responsabilidade é de continuar a proteger a sociedade brasileira", afirmou ela.

Ainda conforme a ministra interina, a letalidade da doença em todo o mundo é de 0,5 por cento, "o que é considerada muito pequena pela OMS".

"A transmissão no Brasil continua limitada. O Brasil se antecipou a todas as medidas anunciadas pela OMS", disse.

Dos 52 casos no país, "12 são de transmissão autóctone (ocorrida dentro do território nacional), todos com vínculos epidemiológicos com pacientes procedentes do exterior", disse o Ministério da Saúde em comunicado.

O Estado de São Paulo tem a maioria dos casos confirmados, 20, seguido por Rio de Janeiro (10), Santa Catarina (10), Tocantins (4), Minas Gerais (4), Mato Grosso (2), Distrito Federal (1) e Rio Grande do Sul (1).

VACINAS

A OMS recomendou que os fabricantes de medicamentos completem nas próximas duas semanas a produção da vacina contra a gripe sazonal para o próximo inverno no hemisfério norte. Cada ano a gripe normal mata até 500 mil pessoas e contamina milhões de outras.

A gripe sazonal afeta sobretudo os idosos e leva milhões de pessoas a adoecer gravemente. Por isso, uma mudança prematura na produção de vacinas, para fazer frente à nova gripe, poderia colocar muitas pessoas em risco.

Chan disse que a recomendação da OMS é que os fabricantes de vacinas terminem de produzir a vacina contra a gripe sazonal e depois comecem a produzir vacinas contra a nova gripe.

Os mercados mundiais desprezaram a possibilidade de pandemia, com os investidores voltando sua atenção à possível recuperação econômica global.

Comunicar informações sobre riscos potenciais durante uma pandemia é complexo e "é um desafio enorme, em vista das incertezas científicas", disse Chan.

"Mas nossa maior preocupação é a tendência à complacência. Porque precisamos continuar a monitorar este vírus, seguir sua progressão e não permitir que ele volte em uma segunda onda para nos causar mais problemas."

A transmissão em grande escala do vírus em Victoria, na Austrália, assinalando que está fixando raízes em outra região além da América do Norte, foi um dos fatores chaves que levou a OMS a declarar nível 6 de alerta.

A nova gripe pode ser tratada com os medicamentos antivirais oseltamivir, nome genérico dos comprimidos Tamiflu, produzidos pela Roche Holdings, e com Relenza, um spray fabricado pela GlaxoSmithKline.

A gripe emergiu em abril no México e Estados Unidos e já se difundiu amplamente. Até agora foram informados 28.774 casos da gripe em 74 países, com 144 mortes confirmadas, segundo a contagem mais recente da OMS de casos confirmados em laboratório.

Mas o número real de pessoas que contraíram a gripe pode chegar a pelo menos algumas centenas de milhares, já que os casos mais brandos podem não ter sido detectados.

(Com reportagem de Adriane Piscitelli, em São Paulo)