OMS espera ter cerca de 200 mil doses de vacina contra o Ebola até meados de 2015

A agência da ONU confirmou que as duas principais vacinas candidatas já estão passando por testes clínicos com humanos, e disse que outras cinco vacinas experimentais também estão sendo desenvolvidas e serão testadas clinicamente no próximo ano.

"Antes do fim do primeiro semestre de 2015... nós podemos ter disponíveis algumas centenas de milhares de doses. Podem ser 200.000 - pode ser menos ou mais", disse Marie-Paule Kieny, da OMS, após reunião em Genebra com executivos da indústria, especialistas globais em saúde, reguladores de medicamentos e financiadores.

Pesquisadores já estão testando duas vacinas candidatas da GlaxoSmithKline e da NewLink Genetics. Uma terceira, da Johnson & Johnson, deve começar os testes humanos em janeiro.

(Reportagem de Kate Kelland, Stephanie Nebehay e Tom Miles)