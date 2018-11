OMS, FAO e OIE reiteram orientação sobre carne suína

De acordo com o comunicado conjunto, pelo que se sabe, o vírus da doença não é transmitido para pessoas através do consumo de carne suína processada e outros produtos alimentícios derivados de carne de porco. Conforme o comunicado, tratamentos de aquecimento comumente utilizados no cozimento de carnes (a 70 graus Celsius, por exemplo) eliminam qualquer vírus potencialmente presente em produtos de carne in natura.

Carne suína e derivados, desde que tratados de acordo com boas práticas de higiente recomendadas pela OMS, Comissão Codex Alimentarius (CCA), não são uma fonte de infecção.

Autoridades e consumidores devem assegurar que a carne de porcos doentes ou encontrados mortos não são processadas ou utilizadas no consumo humano sob nenhuma circunstância, segundo o comunicado.