OMS financiará busca de remédio para doenças tropicais

A entidade espera concluir os detalhes do fundo até o fim do ano e buscar a aprovação dos estados membros em sua assembleia anual da próxima primavera (no hemisfério norte). A OMS pode destinar cerca de US$ 4,6 bilhões por ano aos laboratórios. A Organização vai deter e administrar as patentes de todos os novos medicamentos e vacinas que forem desenvolvidos.

Segundo o "Nikkei", a OMS planeja pedir ao governo japonês que invista no fundo e convocará os laboratórios japoneses a entrar no mercado para tratamento de doenças tropicais por meio do fundo de financiamento.

A pesquisa de tratamentos para doenças tropicais frequentemente é negligenciada pelas companhias farmacêuticas porque os lucros potenciais de tais medicamentos são baixos, já que essas doenças afligem mais frequentemente os pobres. O objetivo do fundo é ajudar os laboratórios a minimizar seu risco de investimento e focalizar a pesquisa e desenvolvimento (P&D). Em troca, eles terão de transferir todas as patentes sobre os novos tratamentos para o fundo. As informações são da Dow Jones. (Hélio Barboza)