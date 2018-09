OMS: latinos devem combater obesidade A diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, pediu aos governos que tomem medidas para combater a obesidade. A declaração foi dada na sexta-feira, no México, durante a Consulta Regional de Alto Nível das Américas contra as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Segundo ela, a obesidade de 43 milhões de crianças no mundo não é resultado de maus pais, mas de uma política de saúde ruim. O documento aprovado pelos 31 países presentes na reunião propõe um engajamento na luta contra a doença nos setores de educação, cultura, comércio e mídia. / AFP