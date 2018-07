OMS mantém receita de Tamiflu a casos graves da gripe

"A OMS continua a recomendar o uso de antivirais como tratamento para pessoas gravemente doentes ou com risco de outras complicações de saúde", afirmou a entidade, que também garante estar ciente do estudo publicado no British Medical Journal, segunda-feira, dia 10. A pesquisa apontou que crianças com gripe sazonal não deveriam receber Tamiflu, porque os malefícios do medicamento podem ser maiores que os benefícios. O estudo não abrange o período da epidemia de gripe A (H1N1), mas também sugere que os antivirais podem não ter um papel significante para diminuir a duração da doença ou evitar complicações em crianças com o vírus, segundo os pesquisadores. As informações são da Dow Jones.