OMS pode elevar nível de ameaça de gripe suína para pandemia

Gregory Hartl, falando em uma teleconferência enquanto especialistas se reuniam para fazer uma revisão sobre o nível de alerta, também disse que começaram os esforços para a produção de uma vacina contra o vírus.

A passagem para a fase 4 na escala de 6 pontos da OMS significaria que a OMS acredita que um vírus possivelmente capaz de causar uma pandemia mostrou que pode ser transmitido com facilidade de pessoa para pessoa.

A passagem direta para a fase 5 indicaria que a doença já está se espalhando de forma significativa entre humanos.

Hartl afirmou que a doença, com casos confirmados no México, nos Estados Unidos, no Canadá e na Espanha, foi para além de um único local, o suficiente para elevar o alerta para além da fase 4.

Mas eram necessárias mais informações para verificar como a doença estava se disseminando; por exemplo, se os casos dos outros países haviam sido importados do México, afirmou ele.

É possível que os especialistas decidam que é muito cedo elevar o nível que se encontra em fase 3, estabelecido em 2005 quando a OMS introduziu o sistema para monitorar a gripe aviária, disse ele. O nível de alerta para pandemia nunca foi elevado antes disso.

"O fato de que convocamos esta reunião um dia mais cedo certamente parece indicar que este é um acontecimento e uma situação em evolução que precisa ser tratada de forma urgente", afirmou ele.

Hartl disse que os Centros para Controle e Prevenção de Doença (CDC) dos EUA coletaram uma amostra do vírus H1N1 causador da doença, produziram uma cepa do vírus para vacina e agora provocavam seu crescimento em ovos, o primeiro estágio no processo de produção de uma vacina.

"Nós sabemos com certeza que o trabalho para produzir uma vacina começou", disse Hartl, acrescentando que em geral são necessários entre 5 e 6 meses para uma vacina estar disponível comercialmente.

O número de casos confirmados tem mudado rapidamente à medida que chegam as informações. Hartl afirmou que a OMS agora contabilizou 40 casos de gripe suína confirmados nos EUA. Há 26 casos confirmados no México, 6 no Canadá e um na Espanha, segundo ele.

O México registrou 1.600 casos suspeitos e diz que 149 pessoas morreram, possivelmente em decorrência da doença. Há ainda casos suspeitos na Grã-Bretanha, na França, em Israel e na Nova Zelândia.