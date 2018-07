OMS prepara ação urgente para controlar gripe suína no México

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está preparando uma ação urgente para controlar o avanço de uma nova variedade de gripe suína que teria provocado a morte de mais de 60 pessoas no México desde a metade de março.

A diretora da OMS, Margaret Chan, interrompeu uma visita a Washington para regressar à sede da Organização, em Genebra, e monitorar as ações da instituição contra o avanço da doença.

Um comitê de emergência deve se reunir nas próximas horas na sede da OMS.

O porta-voz da Organização, Thomas Abraham, disse que, caso seja necessário, a OMS já preparou "medidas rápidas de controle".

"Nós estamos muito, muito preocupados", disse Abraham.

Especialistas da OMS também se preparam para visitar o México e os Estados Unidos para trabalhar com as autoridades locais no controle da doença.

De acordo com as últimas informações oficiais, foram registrados ao menos 1.004 casos da gripe suína, com 68 vítimas fatais.

Controle

O Ministério da Saúde do México, José Córdova, anunciou, na sexta-feira, uma campanha de vacinação em massa para deter o avanço da nova variedade de gripe suína.

Além disso, escolas e universidades na região da capital do país, Cidade do México, foram fechadas para evitar mais contaminação.

O ministro da Saúde mexicano fez um pronunciamento em rede nacional pedindo à população que evite a contaminação pela doença e recomendou que as pessoas evitem lugares lotados e algumas formas de contato físico.

A população está usando máscaras cirúrgicas numa tentativa de evitar a contaminação.

"Estamos enfrentando um novo vírus de gripe, que agora é uma epidemia respiratória controlável. Seus sintomas são febre acima de 39 graus que aparece repentinamente, tosse, fortes dores de cabeça, musculares e nas juntas, irritação nos olhos e secreção nasal", disse Córdova em pronunciamento nacional.

Estados Unidos

Também foram registrados oito casos não fatais doença no sul dos Estados Unidos, nos Estados da Califórnia e do Texas, mas ainda não foi confirmada a ligação entre as ocorrências mexicanas e americanas.

O governo americano disse que a Casa Branca está monitorando os eventos no país vizinho e especialistas nos Estados Unidos afirmam que estão tratando o vírus de maneira séria.

No entanto, tanto o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos quanto a OMS afirmaram que ainda não há necessidade de emitir alertas de viagens para algumas regiões do México e dos Estados Unidos.

Mas passageiros estão sendo interrogados em aeroportos num esforço para evitar a entrada de pessoas que possam estar contaminadas com o vírus.

O ministro da Saúde do México disse que as vacinas demonstraram ser eficazes no combate à doença.

Segundo o correspondente da BBC na Cidade do México, Stephen Gibbs, o governo mexicano comprou um milhão de doses da vacina e está distribuindo os remédios em hospitais de todo o país.

Ele afirma ainda que a doença afetou principalmente homens entre 25 e 44 anos.

o centro da capital, segundo o correspondente, muitas farmácias informaram que já esgotaram os estoques de máscaras cirúrgicas, pois muitos tentam evitar a contaminação pela doença.

Mutação

A gripe suína é diagnosticada apenas em porcos ou em pessoas que têm contato regular com estes animais.

Córdova afirmou que a nova variante da gripe suína parece ter sofrido uma mutação nos porcos e foi transmitida para humanos.

Fadela Chaib, porta-voz da OMS, confirmou que a organização notou uma "atividade incomum de gripe" a partir do final do mês de março.

De acordo com Chaib foram registradas 57 mortes na Cidade do México e todas essas vítimas tinham os sintomas da gripe. Outras três mortes foram registradas na cidade de San Luis Potosí, na região central do México. A porta-voz da OMS acrescentou que existem outros 800 casos suspeitos.

Esta nova variedade da gripe suína foi confirmada em pelo menos 16 mortes, com outras 44 mortes ainda sendo analisadas, segundo o governo mexicano.

O correspondente da BBC acrescenta que especialistas nos Estados Unidos e no México ainda estão tentando confirmar se o surto mexicano tem ligação direta com os casos detectados no sul dos Estados Unidos.Anne Schuchat, porta-voz do CDC afirmou que ainda não se sabe a extensão do problema.

Ainda não sabemos como está se espalhando e, certamente, não sabemos a extensão do problema. A boa notícia é que todos os pacientes se recuperaram - um deles precisou ser internado, mas já saiu do hospital. Até o momento não parece ser uma gripe muito grave", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.