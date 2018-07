OMS renova campanha para reduzir hepatite em bebês na Ásia

Nove entre dez crianças infectadas permanecem cronicamente infectadas pelo resto de suas vidas porque seus sistemas imunológicos ainda não estão plenamente desenvolvidos, fato que pode levar a cirrose hepática e, mais tarde, câncer hepático em fase posterior da vida.

Mas um especialista da OMS disse que a meta de reduzir até 2012 os índices de infecção entre crianças para menos de 2 por cento não será alcançada no Camboja, Kiribati, Laos, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Samoa, Ilhas Salomão, Vanuatu e Vietnã.

"Tudo indica que esses nove países não vão alcançar a meta de 2 por cento," disse Karen Hennessey, do programa ampliado de imunização contra hepatite B da OMS.

Falando ao telefone desde Manila, Hennessey disse que os índices de contaminação infantil nesses países estavam em cerca de 8 por cento antes da introdução dos programas de vacinação, que começou na década de 1980.

Embora os índices de infecção tenham caído para cerca de 3 ou 4 por cento, as campanhas de vacinação pararam devido à falta de conhecimentos ou treinamento técnico ou, ainda, de dinheiro, disse ela.

A China é uma das exceções: nos últimos cinco anos o índice de infecção em suas crianças caiu para menos de 2 por cento, graças a um programa de vacinação bem sucedido, disse Hennessey.

A hepatite B, que é 50 a 100 vezes mais infecciosa que o HIV, é transmitida principalmente de mãe para filho quando o sangue infectado da mãe entra em contato com ferimentos abertos em seu recém-nascido, durante o parto. Mas uma vacina administrada nas primeiras 24 horas após o nascimento pode impedir a infecção.

Para renovar os esforços de combate ao vírus, a OMS quer promover uma abordagem em três frentes, que inclui levar mais gestantes a dar à luz em hospitais, para que seus bebês possam ser imunizados logo após o nascimento.

"É muito difícil levar mulheres aos hospitais quando suas casas são muito distantes ou elas são muito pobres. Outra possibilidade é garantir a presença de um profissional em cada parto que tenha sido treinado para dar a vacina no prazo de 24 horas," disse Hennessey.

A OMS também vai ajudar a fornecer o treinamento, disse ela.

Cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo já foram infectadas pelo vírus da hepatite B e 350 milhões convivem com a infecção crônica. Mais ou menos 600 mil pessoas por ano morrem do vírus, que também é transmitido pelo contato sexual e por agulhas sujas. Outras formas comuns de hepatite são a A, C e E.