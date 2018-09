OMS sugere ao País medidas para política antitabagista A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai apresentar hoje ao governo uma série de recomendações para aprimorar a política de controle do tabagismo. Entre elas, duas medidas são consideradas essenciais para reduzir o tabagismo: revisão da política de preços do cigarro e implantação de ambientes livres de fumo. Embora líder durante anos no combate ao consumo de cigarro, o Brasil ainda mantém dois pontos vulneráveis. O preço do cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo e são poucos os locais no País onde fumar em ambiente fechado é proibido. Para tentar driblar essa resistência, um projeto de lei foi preparado proibindo o fumo em locais fechados. Apesar de ser defendido pelo Ministério da Saúde, o texto está desde fevereiro em análise na Casa Civil. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, defendeu por várias vezes o aumento do imposto sobre cigarros. Essa mudança agora está sendo analisada pelo governo, mas ainda enfrenta resistências. Essa é a primeira vez que a OMS faz uma análise de um programa de controle do tabagismo. Além de constatar essas duas falhas, a equipe também deve orientar que o País reveja a estratégia do programa de prevenção. Para especialistas, ele ainda está muito centrado no tratamento com remédios. Algo caro, com eficácia nem sempre garantida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.